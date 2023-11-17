Iğdır’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Iğdır'da, seyir halinde olan köy minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Iğdır’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Yangın, Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 76 AAP 834 plakalı Küllük köyü minibüsünde duman çıktığını fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan aracı Leylekler Kavşağı'nda emniyet şeridine çekti. Yangın söndürme tüpüyle araca müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

aw078782-02.jpgVatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının bir anda çıktığını belirten araç sürücüsü Ata Abdullah Temci, "Ana yolda geliyordum, hafiften bir duman kokusu geliyordu. Aracı emniyet şeridine çektim, aracın önünü açtığım gibi aracın yanması bir oldu. Yangın tüpü ile müdahale ettim, yanmasına engel olamadım. Araçta kimse yoktu, tektim" dedi.

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Yangın nedeniyle yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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