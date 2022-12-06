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Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 00:47
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Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada akraba oldukları öğrenilen Deniz V. ile Adem V. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz V. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı. (AA)

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