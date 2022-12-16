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Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı

Iğdır’da karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğu, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:00
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Iğdır'da tırım çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
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İHA’nın haberine göre, Iğdır’ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Şilan Gürçek, sabah okula gitmek için evden çıktı.

Gürçek, arkadaşları ile yolun karşısında bulunan okula geçmek istedi. İddiaya göre yol ortasında köpeklerin saldırısı sonrası tedirgin olup geri dönen Gürçek'i yoğun sisten dolayı fark etmeyen İran plakalı tır, çocuğa çarptı.

Kazada Şilan Gürçek olay yerinde hayatını kaybetti. Iğdır Devlet Hastanesi morguna getirilen Gürçek’in cenazesinin otopsi sonrası yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Gürçek’in cenazesinin Hasanhan köyü mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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