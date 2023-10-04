Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Comolli'nin aracı olması üzerine Igor Tudor'u gündemine aldı

Igor Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor’da teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fotospor’da yer alan habere göre, Yüksel Yıldırım ile kısa süre önce işbirliği anlaşması imzalayan Toulouse Başkanı Comolli Samsunspor başkanının teknik direktör konusunda yardım istemesi üzerine Igor Tudor için aracı oldu.

Son olarak Marsilya’nın başında bulunan Igor Tudor Süper Lig’de daha önce Galatasaray ve Karabük’ün teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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