İğrenç Yemekler Müzesi’nde bakın bizden ne var

Kaynak: Haber Merkezi
İğrenç Yemekler Müzesi’nde bakın bizden ne var

Berlin'de bulunan İğrenç Yemekler Müzesi, dünyanın dört bir yanından ilginç ve sıra dışı yiyecekleri sergiliyor. Müzeyi ziyaret eden Türkleri ise sürpriz bir içecek bekliyor.

Berlin’de yer alan ve dünya genelinde pek çok sıra dışı yiyecek ve içeceğin sergilendiği İğrenç Yemekler Müzesi, ziyaretçilerini her köşesinde şaşırtmaya devam ediyor. Müze, fare kızartmasından koyun gözü likörüne, tarantula kızartmasından un kurduna kadar birçok farklı kültürden gelen “ilginç” lezzetleri bir araya getiriyor.

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Ancak Türk ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri, Türkiye’de sevilen ve sıkça tüketilen şalgam suyunun da bu müzede yer alması. Pek çok Türk turist, şalgam suyunun diğer tuhaf ve nadir yiyecekler arasında sergilenmesini şaşkınlıkla karşılarken, müzenin bu seçimi, ziyaretçiler arasında farklı tepkilere yol açıyor.

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Müzede, dünyanın dört bir yanından gelen egzotik ve sıra dışı lezzetler arasında şalgam suyunun bulunması, kültürel farklılıkların yemek kültürüne nasıl yansıdığını gösteriyor. Ancak Türk turistler için şalgam suyu, alışılmışın dışında bir “iğrenç” yiyecek olarak nitelendirilmek yerine, sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor.

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