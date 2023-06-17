İhale yine damada kaldı: AKP'li belediyeden AKP'li vekilin damadına milyonluk ihale

İstanbul’da AKP’li Kağıthane Belediyesi’nin “Belediyemiz bağlı birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç malzemeleri alım işi” başlığıyla düzenlediği ihaleyi 1 milyon 419 bin TL karşılığında AKP’li Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan aldı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerde Kağıthane Belediyesi, 26 Mayıs’ta “Belediyemiz bağlı birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç malzemeleri alım işi” başlığıyla bir ihale düzenledi. Sadece davet edilen şirketlerin teklif verebildiği 21-F pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye 2 firma davet edildi.

3 bin TL daha düşük teklifte bulunan A Z Reklam Basım Organizasyon isimli şirket ile Kağıthane Belediyesi arasında 13 Haziran’da tam 1 milyon 419 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

İhaleyi kazanan A Z Reklam Basım Organizasyon isimli şirket, AKP’li eski milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’a ait.

AKP’Lİ DAMADA İHALE ÜSTÜNE İHALE

Bolcan’ın şirketi A Z Reklam’ın kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise bu ihaleyle birlikte 172 milyon 293 bin 711 TL’ye çıktı.

A Z Reklam’ın kurucu ortaklarından Adnan Kılıç’ın şirketi Zen Reklam ise, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Belediyesi’nin “Geleneksel Tıp Festivali Organizasyonu” ihalesini 9 milyon 767 bin TL karşılığında kazanmıştı.

FATİH BOLCAN KİMDİR?

1976 yılında Çorum’da doğan Fatih Bolcan, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı çalışmalarında bulundu. 1995-1999 yılları arasında Fazilet Partisi Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kuruluş çalışmalarında rol alarak, Meclis Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı yaptı.

Çalışma hayatına İSKİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde Organizasyonlar Koordinatörü olarak başlayan BOLCAN, ardından Eminönü Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Seçim Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri’nde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.