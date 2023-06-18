Milyarlık deprem ihalesi AKP’li Hayati Yazıcının dünürüne gitti. Paralar yine yandaşa akıyor

TOKİ’nin açtığı bir deprem konutu ihalesi daha yandaşa gitti. Hatay’da yapılacak deprem konutları için açılan ihale AKP’li Hayati Yazıcı’nın dünürüne gitti. Söz konusu ihalenin toplam değeri 2 milyar 929 milyon lira oldu.

Milyarlık deprem ihalesi AKP’li Hayati Yazıcının dünürüne gitti. Paralar yine yandaşa akıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin sorunları devam ederken, bölgede yapılması planlanan konutların ihaleleri de bir bir sonuçlanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), depremin ardından en büyük hasarı alan şehirlerden Hatay Antakya’da yapılacak konut işini AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürüne verdi.

ERDOĞAN ŞAHİTLİK YAPTI

TOKİ, 12 Mayıs’ta Antakya’daki “6’ıncı Bölge 1’inci Etap 1488 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihale düzenledi. AKP tarafından adrese teslim ihaleler için kullanılması nedeniyle eleştirilere neden olan 21b pazarlık usulü söz konusu ihalede de kullanıldı.

Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yer alan bilgilere göre, dört farklı şirketin katıldığı ihaleyi 2 milyar 929 milyon TL’ye İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı’yla 2007 yılında evlenmişti. Çiftin şahitliğini o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

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