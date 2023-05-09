İhalesiz ihale bilin bakalım kime verildi? 3. Köprüyü yapmışlardı bu işi de kaptılar

Cumhuriyet Gazetesi'nde Şeyda Öztürk'ün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapan ICA İÇTAŞ'ın Kuzey Ormanları'nda Sarıyer-Kilyos tünel inşaatına başladığı haberine Gazeteci Toygun Atilla eleştirilerde bulundu.

Konuyla ilgili Resmi Gazete'de Şubat 2023'te yayımlanan kararın ardından, proje için acele kamulaştırma yapılmıştı. Bölgede yapımı gerçekleştirilen mega projelerle birlikte doğanın tahrip edilmesinin ardından yeni bir projeye adım atılmasına ise doğal yaşam savunucuları da tepkiliydi.

İHALE YOK İNŞAAT VAR

Atilla eleştirisine şöyle başladı:

"Haberi okuduktan sonra bu tünel inşaatının ne zaman ve hangi şartlarla ICA İÇTAŞ'a verildiğini sorguladık. Ortada ICA İÇTAŞ'a verilen herhangi bir ihale yoktu. İhale yoksa inşaat nasıl vardı ? Sorumuz bu oldu..."

7 YIL SONRA BAĞLANTI YOLU

Bu sorunun karşılığının Yavuz Sultan Mehmet Köprüsünün bağlantı yollarına çıktığına işaret eden Atilla, "2012'de ihalesi yapılan 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü inşaatının bağlantı yolları arasında Sarıyer-Kilyos tüneli yoktu ki..." dedi.

Söz konusu Köprü'nün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığına ve aradan tam 7 yıl geçmiş olmasına dikkat çeken Atilla, Şubat 2023'te Resmi Gazetede proje için bölgede acele kamulaştırma yapılmış, inşaata başlandığını hatırlattı. Son olarak ise "Akkuyu Termik Santralini de yapan İbrahim Çeçen'in sahibi olduğu ICA İÇTAŞ, Sarıyer-Kilyos tüneli inşaatının yapımını da almıştı. Kamu ihalelerinden bugüne kadar yaklaşık 500 milyar liralık ihale alan ICA İÇTAŞ bu kez bir ilke imza atmış "ihalesiz ihale" almıştı. Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamamlanmasından tam 7 yıl sonra önceki ihalede olmayan bir tünele yapılmasına karar verilmiş, o da tabi ki adrese teslim olmuştu." ifadelerini kullandı.