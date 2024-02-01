İhanet ittifakı. FETÖ ve PKK birlikte yayın yaptı

İsveç’in NATO’ya katılımının TBMM’de onaylanmasından sonra İsveç Başbakanının “Türkiye ile daha yakın çalışacağız” açıklamasını değerlendirmek üzere PYD Eş Genel Başkanı terörist Salih Müslim’in YouTube kanalına FETÖ’cü firari Erkam Tufan Aytav katıldı.

Müslim, PKK/PYD’nin İsveç’te örgütlü bir yapıda olduklarını ifade ederken, İsveç’teki kanunların buna müsaade ettiğini ve örgütlenmelerinin daha kolay olduğunu belirtti.

İhanet İttifakının ortak yayınında konuşan Salih Müslim, PYD ile ABD’nin ortak ilişkilerinin 2015 yılında başladığını ve halen sürdüğünü söyledi.

ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin terör örgütü PYD ile terör örgütü IŞİD’e karşı askeri ortaklık yaptıklarına dikkat çeken Müslim, "Amerika'yla ilişkiler 2015'te başladı. Ortak çıkar ilişkimiz vardı DEAŞ'a karşı. Şimdiye kadar da devam etti. DEAŞ'e karşı silah yardımı oldu ve yardım halen devam ediyor" diye konuştu.

“KARA HAREKATI OLURSA AMERİKA İZİN VERMEZ”

Türk Ordusunun Fırat’ın doğusunda PYD’ye karşı bir kara harekatı yapmasına karşın Amerika’yı IŞİD ile tehdit eden terörist Müslim, "Türkiye kara harekatında bulunursa ABD'nin susacağını ve böyle bir şeye izin vereceğini sanmıyorum. Amerika o zaman DEAŞ'la olan savaşından vazgeçmiş olur. Biz de DEAŞ'ı bırakıp kendi köyümüzü savunuruz" şeklinde konuştu.