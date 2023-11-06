İhlas Medya’da deprem niteliğinde gelişme, üst düzey yetkili görevinden alındı.

İhlas Medya'da deprem niteliğinde görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

İhlas Medya’da deprem niteliğinde gelişme, üst düzey yetkili görevinden alındı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre, Fuat Atik, Türkiye Gazetesi, Türkiye Newspaper, TGRT Haber, Mavi Kadın gibi sitelerin bir arada olduğu Dijital Varlıklar'da Genel Müdürlük ve Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, holding yönetimi tarafından alındı.

Atik şu an için sadece TGRT Haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeliği’ni yaptığı bildirildi.

145634165416-qrgs.jpg

İŞTEN ÇIKIŞLAR YÖNETİMİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

İddiaya göre Fuat Atik, göreve geldiği 2021 yılından itibaren eski ve deneyimli editörleri gönderip yerine birçok alım yapması, öte yandan onlarca çalışanın da kısa süre içerisinde Dijital Varlıklar'dan istifa etmesi, yönetimin tepkisine yol açtı.

Holding yönetiminin bu sebeplerden dolayı Atik’in görevden alınmasına gerekçe olduğu iddia edildi.

FUAT ATİK'İN YERİNE KİMLER GETİRİLDİ?

Fuat Atik'in görevlerinden tamamen alınarak yerine İhlas Medya'nın Reklam Müdürü Volkan Ormanlı'nın getirildiği belirtildi.

volkan-ormanli-buqe.jpg

TÜRKİYE GAZETESİNE TAZE KAN

Öte yandan Türkiye gazetesi ve Türkiye Newspaper internet sitelerinin Genel Yayın Müdürlüğü'ne ise Daily Sabah'ın kurucularından Osman Bahattin Dirlik getirildi. Dirlik, göreve başlar başlamaz çalışanların aylık 4 günlük izinlerini 6 güne çıkarma kararı aldı.

5415614651461-crr4.jpg

FUAT ATİK KİMDİR?

14 yıl boyunca Yeni Şafak Gazetesinde editörlük, gece sorumluluğu, istihbarat şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fuat Atik, bir süre de Haber7 internet sitesinde çalıştı.

Daha sonra Karar Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğüne getirilen Atik, uzun yıllar burada çalıştıktan sonra shiftdelete.net'e Yayın Koordinatörü olarak transfer oldu.

Atik, kısa süre çalıştığı shiftdelete.net'ten ayrılarak 2021 yılında Dijital Varlıklar'la el sıkıştı.

OSMAN BAHATTİN DİRLİK KİMDİR?

Lisans eğitimini 2003’te Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlayan Dirlik, ABD’nin Boston kentindeki Tufts Üniversitesi’nde “Media Studies” eğitimi aldı.

Mesleğe 2004 yılında Türkiye Gazetesi’nde başlayan Dirlik, burada editörlük ve 1. sayfa editörlüğü görevlerinde bulundu.

Dirlik, 2013’te Turkuvaz Medya Grubu’na transfer olarak Daily Sabah Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı.

Daily Sabah’ın İngilizce ve Arapça başta olmak üzere birçok dildeki dijital yayınını kurup yöneten Osman Bahattin Dirlik, kurumda son olarak basılı ve dijital tüm bölümlerin kendisine bağlanmasıyla Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda panik anları 'Bomba muhabbeti' uçağa 10 saat rötar yaptı Yaşam
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda panik anları 'Bomba muhabbeti' uçağa 10 saat rötar yaptı
Filtre kahve kilo verdiriyor mu? Sağlık
Filtre kahve kilo verdiriyor mu?
Tartışma kanlı bitti: Pompalı tüfekle öldürüp kaçtı Gündem
Tartışma kanlı bitti: Pompalı tüfekle öldürüp kaçtı
Alzheimer tedavisinde o ilaca onay çıktı Sağlık
Alzheimer tedavisinde o ilaca onay çıktı
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
Uzun yıllar İYİ Parti’nin kasası ona emanetti... Ümit Dikbayır istifaya mı hazırlanıyor Gündem
Uzun yıllar İYİ Parti’nin kasası ona emanetti... Ümit Dikbayır istifaya mı hazırlanıyor
Uzmanından mevsimsel depresyon ve kış açıklaması Sağlık
Uzmanından mevsimsel depresyon ve kış açıklaması