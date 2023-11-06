İhlas Medya’da deprem niteliğinde gelişme, üst düzey yetkili görevinden alındı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre, Fuat Atik, Türkiye Gazetesi, Türkiye Newspaper, TGRT Haber, Mavi Kadın gibi sitelerin bir arada olduğu Dijital Varlıklar'da Genel Müdürlük ve Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, holding yönetimi tarafından alındı.

Atik şu an için sadece TGRT Haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeliği’ni yaptığı bildirildi.

İŞTEN ÇIKIŞLAR YÖNETİMİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

İddiaya göre Fuat Atik, göreve geldiği 2021 yılından itibaren eski ve deneyimli editörleri gönderip yerine birçok alım yapması, öte yandan onlarca çalışanın da kısa süre içerisinde Dijital Varlıklar'dan istifa etmesi, yönetimin tepkisine yol açtı.

Holding yönetiminin bu sebeplerden dolayı Atik’in görevden alınmasına gerekçe olduğu iddia edildi.

FUAT ATİK'İN YERİNE KİMLER GETİRİLDİ?

Fuat Atik'in görevlerinden tamamen alınarak yerine İhlas Medya'nın Reklam Müdürü Volkan Ormanlı'nın getirildiği belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİNE TAZE KAN

Öte yandan Türkiye gazetesi ve Türkiye Newspaper internet sitelerinin Genel Yayın Müdürlüğü'ne ise Daily Sabah'ın kurucularından Osman Bahattin Dirlik getirildi. Dirlik, göreve başlar başlamaz çalışanların aylık 4 günlük izinlerini 6 güne çıkarma kararı aldı.

FUAT ATİK KİMDİR?

14 yıl boyunca Yeni Şafak Gazetesinde editörlük, gece sorumluluğu, istihbarat şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fuat Atik, bir süre de Haber7 internet sitesinde çalıştı.

Daha sonra Karar Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğüne getirilen Atik, uzun yıllar burada çalıştıktan sonra shiftdelete.net'e Yayın Koordinatörü olarak transfer oldu.

Atik, kısa süre çalıştığı shiftdelete.net'ten ayrılarak 2021 yılında Dijital Varlıklar'la el sıkıştı.

OSMAN BAHATTİN DİRLİK KİMDİR?

Lisans eğitimini 2003’te Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlayan Dirlik, ABD’nin Boston kentindeki Tufts Üniversitesi’nde “Media Studies” eğitimi aldı.

Mesleğe 2004 yılında Türkiye Gazetesi’nde başlayan Dirlik, burada editörlük ve 1. sayfa editörlüğü görevlerinde bulundu.

Dirlik, 2013’te Turkuvaz Medya Grubu’na transfer olarak Daily Sabah Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı.

Daily Sabah’ın İngilizce ve Arapça başta olmak üzere birçok dildeki dijital yayınını kurup yöneten Osman Bahattin Dirlik, kurumda son olarak basılı ve dijital tüm bölümlerin kendisine bağlanmasıyla Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevini yürütüyordu.