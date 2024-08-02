İhracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri’de temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir.

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.

Temmuz ayı ithalatımızda yüzde 7,9'luk gerilemeyi başardık.