İhracatta rekor kırıldı ama dış ticaret açığı 106 milyor dolar oldu

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İhracatta rekor kırıldı ama dış ticaret açığı 106 milyor dolar oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, 255,8 Milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Peki dış ticaret açığı ne kadar oldu. Yanıtı 106 milyar dolar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları" programında konuştu, dış ticaret verilerini açıkladı. Erdoğan, 2023'ün dış ticaret rakamlarını açıkladı.

2023 yılında 255,8 milyar dolarlı ihracat yaparak, Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kırdıklarını ifade eden dış ticaret açığının ise yüzde 3,2 gerilediğini söyledi.

Peki 255,8 Milyar dolarlık ihracat yapılırken, ithalat rakamı ne olmuştu. O da açıklandı 361,8 milyar liralık ithalat yapıldığı ifade edildi. Böylece 2023 yılının dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaştığını belirten Erdoğan,Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştıklarını ifade etti.

Üretimi ve istihdamla ve büyümeden taviz vermeden enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini tekrarlayan Erdoğan, enflasyon meselesini vatandaşın gündeminden çıkarmak isteklerini söyledi.

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