Erdoğan Süper Kupa krizinde yine Arapları tuttu. 'Sabotaj' dedi iki kulübü suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Kupa finalinde çıkan skandalda yine Araplardan yana taraf aldı. Atatürk tişörtlerine ve Atatürk pankartlarına izin vermeyen Araplara karşı maçın oynanmamasını ‘Sabotaj’ olarak niteleyen Erdoğan iki kulübü ve muhalefeti suçladı.

2023 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda konuşan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son dönemde patlak veren krizlerin ve sıcak çatışmaların merkezi bölgemizde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.

Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefetin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor. “

‘SABOTAJ’ OLARAK NİTELEDİ

“İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak."