İhracatta yeni dönem

Qlux İDEAS’ın ürünlerinden biri neredeyse hepimizin evinde ya da yakınlarında hayatımızda yer aldığı görülüyor.

Geniş iş koluna hakim olan sektörün yıldızının pazardaki yeri ve hedefleri işte şu şekilde:

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün global markalarından biri olma yolunda ilerleyen Qlux IDEAS yeni dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere yakın pazarlarda derinleşerek pazar payını arttırmayı hedefliyor. 2024 yılında Avrupa ve Kuzey Afrika'da iki dağıtım deposu açmayı planladıklarını duyuran Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, yeni yılda birçok belirsizliğin olmasına rağmen ihracatta en kötünün geride kaldığını ve 2024 yılında bir büyümenin beklendiğini dedi. Pandemi sonrası her sektörde büyük dönüşüm yaşandığını ve ihracatta yol haritasını dönüşüme göre planladıklarını duyuran Önder; verimlilik, insan kaynağı ve ülkeler üzerinde ihracatta daha derinlemesine çalışmaya odaklanacaklarını belirtti. Korumacılığın dünyada arttığını ve lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarların daha önemli olacağına dikkat çeken Önder, “Türkiye'nin 2024 ihracatında Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın daha belirleyici olacağını düşünüyorum." söyledi.

Dünyada Latin Amerika’dan Asya’ya. Avrupa’dan Afrika’ya 80'e yakın ülkeye ihracat yapan Qlux IDEAS, yeni pazar stratejilerini ve hedeflerini, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder'in katıldığı basın buluşmasında duyurdu. Dünyanın dört bir tarafına 900 çeşit ürün ihraç eden ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Qlux IDEAS’ın Genel Müdürü Önder, 2023 yılında 41 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek dünyanın farklı bölgelerine düzenlenen heyetlere katıldıklarını ve bireysel ziyaretler yaptıklarını söyledi. Önder; ABD, Almanya, Hong Kong ve Çin'de sektörel fuarlara katıldıklarının bilgisini paylaştı. Pandemiden sonra dünyada her sektörde dönüşümün olduğunu kaydeden Önder, "Dünyayı ve gelişmeleri takip ediyoruz. Her ne olursa olsun ihracat bizim için önemli. Biz de Qlux IDEAS olarak ihracatla büyüyoruz. Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya 80'e yakın ülkeye ürünlerimizi satıyoruz." dedi.

Dünyadaki dönüşümü her yerde görüyoruz e-ticaretin dünya perakende sektöründe yüzde 4,5 seviyesinde olduğunu, pandemi sonrası bu oranın yüzde 20'leri aştığını kaydeden Önder, "3-4 yıl için çok büyük bir büyüme. Bu dönüşümü üretimde de görüyoruz. Daha az elektrik tüketen makineler görmeye başladık." dedi.

“ÇİN DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 40’INA ETKİ EDİYOR”

Enflasyonun dünyanın gündem maddelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Önder, enflasyonun zirveden düşüşe geçtiğini ifade etti. Ana merkez bankalarının faiz indirim kararlarının gözükmediğini ama yıl sonuna doğru bu haberlerin gelebileceğine işaret eden Önder, "Uzak Doğu'nun özellikle Asya Kıtası'nın dünya büyümesinde 2024'te de belirleyici rol oynayacağını küresel raporlardan görüyoruz. Asya çok önemli. Çin şu anda dünya ekonomisinin büyümesine yüzde 40 etki ediyor. Çin, daha önceleri batı için ideolojik rakipti.

Sonra ekonomik rakip oldu, sonra teknolojik rakip oldu şimdi de politik rakip oluyor. Çin, ABD’nin daha güçlü olduğu bölgelerde son 2-3 yıldır çok önemli çalışmalar yaptı. Çin'in etkin olmaya başladığı bölgeler ana pazarlarımız olduğu için bizim için de çok önemli. Orta Doğu, Avrupa, Afrika'nın kuzeyi bizim ana pazarlar. ABD'nin çok etkili olduğu Orta Doğu coğrafyasında Çin'in her geçen gün hegemonyasını arttırdığını görüyoruz. Çin, Batı'nın "İnsan hakları, demokrasi" gibi yöntemlerinden farklı olarak ticareti ön plana çıkarıyor. Çin'in bu yöntemi daha olumlu bir etki yarattığı için özellikle Orta Doğu'da güçleniyor. Çin, bu yıl Orta Asya'daki 5 devlet başkanıyla beraber bir zirve yaptı ve buradaki boşluğu değerlendirmeye çalışıyor. Yuan’ın son zamanlarda güçlenmesiyle Çin, kendi yerel parasıyla ticaret yaparak dünya ekonomisinde her geçen gün ağırlığını arttırıyor." dedi.

BATI’NIN ÇİN KOZU HİNDİSTAN VE VİETNAM

Batı'nın Hindistan ve Vietnam'ı Çin'e karşı koz olarak kullandığını kaydeden Önder, "Batı Asya'da denge politikası yapmaya çalışıyor. Hindistan'a destek vermeye çalışıyor. Batı bu süreçte Çin'le uğraştı, Hindistan'ı destekledi, diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Burada Hindistan çok güzel bir denge politikası izledi.” ifadelerini kullandı.

“YAKIN COĞRAFYA İLE TİCARET ARTACAK”

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşından çok etkilendiğinin belirten Önder, burada en çok etkilenen bölgenin Almanya olduğunun bilgisini paylaşarak, "Bu işte en zararlı çıkan Almanya bizim için önemli ve iyi takip edilmesi gereken bir ülke. Çünkü bizim her türlü en iyi ticaret ilişkimizin olduğu, en çok vatandaşımızın yaşadığı ülke. Ama Almanya, 2024 içinde gelişmiş ülkelerden negatif büyüyecek tek ülke. Avrupa'nın diğer ülkelerinde az da olsa bir büyüme sağlanacak. Türkiye için ise bu zamanlarda yakın coğrafyayla olan ticari münasebetler uzak pazarlara göre daha önemli bir hal alacak. Yani yakın pazarlar ihracat stratejimizde daha önemli bir hale geliyor. 2024'te de bunu göreceğiz." dedi.

“DÜNYADA KORUMACILIK ARTIYOR”

Bu sene içinde 70 ülkenin seçime gideceğini belirten Burak Önder, "Bizim açımızdan, dünya ihracat açısından önemli bir yıl olacak. Dünyada paradoksal bir durum hakim. Bir yandan serbest ticaret anlaşmaları ve bölgesel birlikler, uluslararası koridorlar; diğer yandan ise korumacılık ve tarife dışı engeller var.” dedi. Burak Önder sözlerine şöyle devam ederek, “Korumacılık artıyor, korumacılık arttıkça zamanla çevre ülkelerle ticaret daha önemli bir hal alıyor. Türkiye'de seçimlerden sonra her ne kadar faizler artsa da ekonomik bir güven ortamı ve pozitif ibareler var. Türkiye'nin önünde bir seçim var onu göreceğiz. Ama sonuç olarak PMI endekslerimiz, ihracat iklim endeksimiz 6 aydır düşüyor. İhracat pazarlarında enflasyon geriledi. Artık batıda enflasyonun tezahürü de farklı oluyor." ifadelerine yer verdi.

“AVRUPA GSMH’NİN YÜZDE 3’ÜNÜ SAVUNMAYA AYIRIYOR”

Önümüzdeki dönem için dünya ile alakalı bir tahminde bulunmanın zor olduğunu söyleyen Burak Önder, “Büyük belirsizlikler var. Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak, İsrail-Hamas gerginliği ne olacak, Uzak Doğu'da Çin-Vietnam gerginliği nasıl bir hal alacak. Özellikle gelişmiş ülkelerin enflasyonunda bir gerileme var. Bu bir şekilde faizi etkileyecektir. Çünkü onlar için de ekonomik büyüme önemli. Bu ülkelerin özellikle Asya'da, Avrupa'da savunma harcamalarını arttırmaya çalıştıkları bir yıl oluyor. Çünkü bu siyasi belirsizliklerden, savaşlardan dolayı Avrupa gayrisafi millî hasılasının (GSMH) yüzde 3'ünü artık savunma sanayisine veriyor." dedi.

YAKLAŞIK 80 ÜLKEYE İHRACAT

2023 senesinde birçok olumsuzlukların yaşanmasına rağmen, Qlux IDEAS’ın ihracatında bir düşüş yaşamadan geçen senenin rakamlarına paralel olarak seneyi geride bırakarak büyük bir başarı sergilediğinin vurgulayan Burak Önder, "İhracat bizim en önemli enstrümanımız. Toplam ürettiğimizin yaklaşık yüzde 65'ini Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya yaklaşık 80 ülkeye ihraç ettik. Dünyada rekabetin arttığı bir dönemdeyiz. Artık her şeyin daha inceldiği bir dönem. Rekabetçi firmaların rekabetçiliği çok önem arz ediyor. Burada da son 3 yıldan beri en önemli gündem maddelerinden biri olan verimlilik üzerine çalışıyoruz. Ne kadar verimli üretim yaparsan o kadar rekabetçi hale geliyorsun. Veri ve verimlilik çalışmalarına 3 yıldır devam ediyoruz. Bu sene çok iyi bir noktaya geldik. Bu sene işin içine otomasyonu da koyduk. Ocak sonu itibariyle bütün makinelerimiz robotlu, konveyörlü olacak. ERP ve CRM konularında kendimizi geliştirdiğimiz bir yıl oldu.” dedi.

Başarılarına başarı ekleyerek yollarına devam eden Qlux İDEAS, dünyanın neredey6se her noktasında herkesin hemen elinin ucunda yer alma yolunda ilerliyor.

Burak Önder, Qlux İDEAS’ın dijitale ve insan kaynağına verdikleri öneme vurgu yaparak şunları ekledi:

“Qlux IDEAS olarak dijital kaslarımızı her geçen gün geliştiriyoruz, otomasyona daha önem veriyoruz. Bunun bir parçası da insan kaynakları. İnsan kaynağının güçlü olmasının şirketler için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için kurum içi ve kurum dışı eğitimler yapıyoruz. Dijital kaslarımızı güçlendirip verimlilik kalitesini attırıyoruz, verimlilik çalışmaları yapıyoruz ve stokları optimize etmeye çalışıyoruz. Güçlü kaslarımızı mümkün olduğu kadar güçlendirmeye çalışmamız lazım. Üretim, satış ve ihracat bunlar bizim için önemli." ifadelerine yer verdi.

“İHRACATTA EN KÖTÜ YIL GERİDE KALDI”

Korumacılığın dünyada giderek arttığını ve lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarların daha cazip bir hale geleceğine vurgu yapan Burak Önder, “Türkiye'nin 2024 senesi ihracatında Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın daha belirleyici olacağını düşünüyorum." dedi. Önder, 2024 senesi içerisinde dağıtım ağını geliştirmek için Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da depolar kuracaklarının da bilgisini de verdi.

Burak Önder yaptığı seminerde sözlerine şunları ekleyerek şu noktalara dikkat çekti:

“Türkiye'de seçimden sonra enflasyonla mücadele gündem olmaya başladı. Kendi gruplarımız züccaciye, ev ve mutfak sektörü için yılın ilk 6 ayında iç piyasada büyük bir daralma beklemiyorum. İhracat 2024 için çok önemli ve bu yıl İhracatta bir büyümenin olacağını düşünüyorum. İhracatın geçen yıldan daha iyi olacağını ve en kötünün geride kaldığını ama birçok belirsizliğin olduğunu söyleyebilirim.” dedi.