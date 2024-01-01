İstanbul’da yaşamak cesaret ister . Son bilgiler açıklandı

Enflasyon rakamları yurtiçinde artış göstermeye devam ediyor. Uzun süredir cebelleştiğimiz enflasyon rakamları İstanbul’da yükseklik gösterdi.

Yükselmeye devam eden enflasyon rakamları için yetkililerin ”Enflasyonun belini kıracağız” açılamaları sadece sözde kalıyor. Henüz bir düşüş ne markette ne cepte hiçbir yerde yaşanmıyor.

Gün geçtikçe alım gücü zayıflarken, rakamlara ulaşmak zorlaşıyor.

Enflasyondaki bu yükseliş İstanbul’da derinden hissediliyor.

İstanbul Ticaret Odası enflasyon verilerine göre, aralık ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 74,88 oldu.

Buna göre 2023 Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 3,52 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,31 oranında arttı.



2022 Aralık ayına göre 2023 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 74,88, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 62,77 olarak gerçekleşti.



Aralık 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 5,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,10, Gıda Harcamalarında yüzde 4,90, Konut Harcamalarında yüzde 2,46, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,05, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,94, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,31 ve Giyim Harcamaları grubunda yüzde 0,19 artış yaşandı.



Aralık 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 5,79, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,14, Madenler Grubunda yüzde 1,86, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 0,36, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,35 artış izlenirken, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -0,81 azalış izlendi. Mensucat Grubunda ise yüzde 0,00 ile değişim izlendi.