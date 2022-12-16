İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi alacağını duyrudu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Laboratuvar Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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