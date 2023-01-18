İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. Internet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM: Makine Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Makine Mühendisliği alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Belirsizlik içeren sistemlerin modellemesi ve kontrolü ile insan-otomasyon etkileşimi konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları olmak. Bu konularda yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara