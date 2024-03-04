İhsan Eliaçık Kuran'da olmayan yasakları açıkladı. Nelerin cezasının olmadığını da söyledi

Kaynak: Haber Merkezi
İhsan Eliaçık Kuran'da olmayan yasakları açıkladı. Nelerin cezasının olmadığını da söyledi
Anti Kapitalist Müslümanlar grubunun lideri İhsan Eliaçık, Kuran'da cezası olmayan yasakları açıkladı. Eliaçık, "Kuran'da içki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler" dedi.

Anti Kapitalist Müslümanlar grubunun lideri İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın söylediği sözler yeniden gündem oldu. Eliaçık, Kuran’a göre nelerin cezasının olup olmadığını açıkladı. Eliaçık, sosyal medyada gündem olan videosunda içki içmenin, namaz kılmamanın ve örtünmemenin cezasının olmadığını söyledi.

Eliaçık, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

“Kuran'da içki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler. Yine Namaz kılmamanın da cezası yoktur, Örtünmemenin de yoktur... 110 bin caminin hocasına, müftüsüne, kuran kursu hocasına, diyanetine, ilahiyatçısına vs. kim varsa hepsine meydan okuyorum, varsa çıksınlar göstersinler. Gösteremezler çünkü yok, yok. Yalan üzerine bir din inşa ettiniz ben de püf dedim paniklediniz...

Kuran'da, diğer tüm dinlerde ve inançlarda suç olan 4 şey var: Öldürmenin, çalmanın, iftira atmanın ve taciz, tecavüz ve zinanın cezası var.

Bu sayılan 4 şey ABD'de suçtur, Çin'de suçtur, Rusya'da suçtur... Tevrat'ta suçtur, İncil'de suçtur, Kuran'da suçtur, Zerdüşlükte suçtur, Mazdekilikte suçtur, Konfüçyanizmde suçtur, Kızılderililerde suçtur, eski Türk Töresinde suçtur."

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