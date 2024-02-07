İhtiras ne demek? Türk Dil Kurumu’na ihtiras ne anlamak geliyor?

Genellikle tutku dolu, aşırı ve bazen düşünce kontrolü zorlayan bir durumu tanımlayan ihtiras, dilimizde geniş bir duygusal yelpazeye işaret etmektedir. Peki, ihtiras ne demek? Türk Dil Kurumu’na ihtiras ne anlamak geliyor?

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE ‘İHTİRAS’ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "ihtiras" kelimesi, aşırı arzu, tutku ve istek anlamlarına gelir.

Bir şeyi elde etme ya da başarma isteğiyle yoğun bir şekilde hissedilen güçlü arzuya ihtiras denir.

İhtiras, genellikle olumsuz bir anlam içerir ve aşırı derecede tutkulu, kontrolsüz veya düşüncesiz bir arzu durumunu ifade eder. Bu kelime, duygusal veya cinsel arzular, hırslar veya başka türden güçlü isteklerle ilişkilendirilebilir.