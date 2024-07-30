İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga. Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’da iki aile arasında bıçaklı, silahlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki akraba aile arasında kavga çıktı. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 2’sinin yoldan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Hastaneye ağır yaralı olarak götürülen Sıdıka Kaya hayatını kaybederken 6 yaralının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olay sonrası 2 kişiyi gözaltına alırken olay sonrası kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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