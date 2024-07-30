İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga. Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki akraba aile arasında kavga çıktı. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 2’sinin yoldan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Hastaneye ağır yaralı olarak götürülen Sıdıka Kaya hayatını kaybederken 6 yaralının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olay sonrası 2 kişiyi gözaltına alırken olay sonrası kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.