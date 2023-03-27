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Kafa kafaya çarpışan iki araç yol kenarına savruldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaldırımdaki yaralıların yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:53
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iki araç kafa kafaya çarpıştı

Kafa kafaya çarpışan iki araç yol kenarına savruldu
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Kocaeli Darıca ilçesi Bayramoğlu'nda meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. hakimiyetindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yolun kenarına savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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