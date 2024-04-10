İki araç kafa kafaya çarpıştı. 8 yaralı

Kaynak: İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı. 8 yaralı
Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 vatandaş yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 şahıs yaralandı.
Kaza, öğleden sonra saat 2 sıralarında Tokat'ın Niksar ilçesi Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda oluşan kazada ilk belirlemelere göre 8 vatandaş yaralandı. Yaralı şahıslardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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