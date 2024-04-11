İki aracın çarpıştığı kazada karı koca öldü, kızları ağır yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde Gümüşdere Mahallesi’nde Hüseyin İlkinci kontrolündeki otomobil ile Mehmet Ali Erçıkdı idaresindeki araç çarpıştı.

Araçlarda sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ancak sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkinci çiftiyle aynı otomobilde yer alan kızları Şerife İlkinci ise ağır yaralandı.

Diğer araçta bulunan Mehmet Ali Erçıkdı ile eşi Rukiye Erçıkdı ve çocukları E.S. Erçıkdı da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.