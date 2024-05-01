Rezilliğin fotoğrafı. 1 Mayıs bayram mı eziyet ve korku günü mü?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılınca diğer yollarda trafik yoğunluğu arttı. Bugünün mü bayram günü mü eziyet günü mü olduğu kafaları karıştırdı.