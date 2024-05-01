Rezilliğin fotoğrafı. 1 Mayıs bayram mı eziyet ve korku günü mü?

Kaynak: Haber Merkezi
Rezilliğin fotoğrafı. 1 Mayıs bayram mı eziyet ve korku günü mü?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılınca diğer yollarda trafik yoğunluğu arttı. Bugünün mü bayram günü mü eziyet günü mü olduğu kafaları karıştırdı.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde polis ekipleri trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı.

BAYRAMI MI EZİYET Mİ?

Trafik yoğunluğu ise arttı. Yolların kapanması ile sürücüler alternatif yollara sevk edildi.

Bu kez alternatif yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İşe giden sürücüler saatlerce eziyet çekti. 1 Mayıs İşçiler Bayramı resmen işçilere eziyet oldu.

Trafik yoğunluğunun artması işlerine geç alan sürücüler isyan etti. Tepkiler ardı ardına geldi.

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TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF YOLLAR:

Saraçhane Parkı ve çevresi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Gerektiğinde, Ordu Caddesi Beyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Türkeli Caddesi, Koska Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi trafiğe kapatılacak.


Saraçhane çevresindeki alternatif yollar: Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Haliç Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi.

Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı’ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi’nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi’nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı’na yönlendirilecek.

Şişli Kuştepe Kavşağı’ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı’ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine sevk edilecek.

Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı’ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı’ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı’na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı’ndan Çağlayan istikameti gösterilecek.

Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı’ndan kapatılacak Odese Bulvarı’na yönlendirilecek.

Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek.

Sirkeci'den Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Ihlamur Kavşağı’ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı’ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı’ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecek.

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