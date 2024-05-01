Otomobil bariyere çaptı

Korkunç kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D100 Karayolu yan yol ayrımında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 67 AE 700 plaka Citroen marka araç bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.S. ile yanında bulunan yolcu R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri uyguladıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili değerlendirme başlattı.