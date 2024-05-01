Otomobil bariyere çaptı

Kaynak: İHA
Otomobil bariyere çaptı
Kocaeli Kartepe’de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu bariyere çarptı. Meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D100 Karayolu yan yol ayrımında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 67 AE 700 plaka Citroen marka araç bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.S. ile yanında bulunan yolcu R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri uyguladıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili değerlendirme başlattı.

kocaelika2.jpg

kocaelika3.jpg

kocaelika4.jpg

İlgili Haberler
Muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı
Jandarma izinsiz ekilen haşhaşı imha etti
Jandarma izinsiz ekilen haşhaşı imha etti
Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı
Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı
Son Haberler
İzmir açıklarında 60 kaçak göçmen ölümden döndü Gündem
İzmir açıklarında 60 kaçak göçmen ölümden döndü
Fatih Erbakan ipleri kopardı! Canlı yayında Saray’ı çok kızdıran sözler Gündem
Fatih Erbakan ipleri kopardı! Canlı yayında Saray’ı çok kızdıran sözler
Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan evlilik yıldönümü paylaşımı: 'İyi ki evlenmişiz' Magazin
Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan evlilik yıldönümü paylaşımı: 'İyi ki evlenmişiz'
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde Spor
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Son dakika... CHP Heyeti ve DİSK Taksim’e çıkmayacak Gündem
Son dakika... CHP Heyeti ve DİSK Taksim’e çıkmayacak
Epilepsi zeka geriliği mi? Uzmanlardan önemli açıklamalar Sağlık
Epilepsi zeka geriliği mi? Uzmanlardan önemli açıklamalar
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı Spor
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı