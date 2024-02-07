İki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralı

Şırnak'ın Dağdibi köyü mevkilinde D-400 kara yolunda seyir halinde olan plakaları öğrenilemeyen Mevlüt Berk yönetimindeki minibüs ile Abdi Ceviz yönetimindeki hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 yaralı olduğu açıklandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri götürüldü.

2 aracın çarpması sonucu yaralanan 8 kişi Uludere Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.