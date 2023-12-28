İki Avrupa ülkesinden Şengen anlaşması

Kaynak: Haber Merkezi
İki Avrupa ülkesinden Şengen anlaşması
Romanya ve Bulgaristan, Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılımının sağlamasıyla ilgili Avusturya ile prensip anlaşmasına vardı.

Bulgaristan Haber Ajansın’da (BTA) yer alan habere göre, Başbakan Nikolay Denkov, Avusturya ile yürütülen müzakereler sonucunda, Romanya ve Bulgaristan’ın Şengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştığını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin sürdürüleceğini açıkladı.

Başbakan Denkov, "Şengen konusunda fazla ilerleme kaydedilemeyen 12 yılın ardından bugün Bulgaristan'ın bu tartışılmaz başarısından dolayı kendimizi kutlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya’nın 13 yıl sonra Şengen'e dahil olacağını duyurarak gelecek yıl marttan itibaren hava ve deniz yoluyla "Şengen bölgesinin avantajlarından yararlanılacağını" açıkladı.

Romanya’nın güneydoğusundaki Köstence Limanı'nın öneminin artacağı mesajını da veren Ciolacu, "Diğer yandan 2024 yılında kara sınırı için de müzakereleri tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu Magazin
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı Gündem
Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu Gündem
Gereğini yapan Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ın avukatı oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun acı rakamı açıkladı 'Milyonlarca emekli ve işçinin cebine giren ücret cayır cayır yanacak
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi Gündem
Erdoğan ‘Üs bölgelerin alt yapısı baharda tamamlanacak’ dedi
Kadının cansız bedeni denizden çıktı Gündem
Kadının cansız bedeni denizden çıktı
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı… Sağlık
İç çamaşırı ile yatmak sağlığa zarar veriyor mu? İşte yanıtı…