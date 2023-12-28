Bulgaristan Haber Ajansın’da (BTA) yer alan habere göre, Başbakan Nikolay Denkov, Avusturya ile yürütülen müzakereler sonucunda, Romanya ve Bulgaristan’ın Şengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştığını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin sürdürüleceğini açıkladı.

Başbakan Denkov, "Şengen konusunda fazla ilerleme kaydedilemeyen 12 yılın ardından bugün Bulgaristan'ın bu tartışılmaz başarısından dolayı kendimizi kutlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya’nın 13 yıl sonra Şengen'e dahil olacağını duyurarak gelecek yıl marttan itibaren hava ve deniz yoluyla "Şengen bölgesinin avantajlarından yararlanılacağını" açıkladı.

Romanya’nın güneydoğusundaki Köstence Limanı'nın öneminin artacağı mesajını da veren Ciolacu, "Diğer yandan 2024 yılında kara sınırı için de müzakereleri tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.