İki Azerbaycan Türkü asker serbest bırakıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında daha önce üzerinde anlaşılan esir takası bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah bölgesinin Bala Caferli köyü yakınında bugün gerçekleştirildi.

Azerbaycan ordusuna mensup Hüseyn Axundov ve Aqşin Babirov, Nisan ayında sınır bölgesinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu esir düşmüştü. İki Azerbaycan Türkü asker, bugün Ermenistanlı yetkililer tarafından Azerbaycan’a teslim edildi.

Yetkililer, Ermenistanlı esirlerin de teslim edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.