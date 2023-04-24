İki çay ocağına birde araca ateş açıp kaçtı

Çorum'da Oğuzhan A. isimli bir kişi, öğleden sonra Gülabibey ve Çepni mahallelerindeki iki çay ocağına tüfekle saldırdı.

İki çay ocağına birde araca ateş açıp kaçtı

Saldırıda, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağı çalışanı Murat Ü. ve müşteri Fazlı G. yaralandı. Oğuzhan A. daha sonra kaçarken seyir halindeki bir araca da tüfekle ateş açtı. Saldırıların ardından Oğuzhan A. hala yakalanamadı.

Elazığ'da ise borç-alacak meselesi nedeniyle iki komşu aile arasında tartışma çıktı ve kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda, iki kişi bıçak, bir kişi de sopa ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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