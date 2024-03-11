İki cinsel organı olan kadın cinsel hayatını anlattı

Nadiren görülen hastalıklar arasında yer alan çift vajinaya sahip olmak kadınlar için farklı durumlara neden olduğu bildirildi. Diğer yandan bu hastalığın çok geç fark edilebildiği bildirildi.

OnlyFans içerik üreticisi Miller, vajinasının birini kocası diğerini ise kariyeri için kullandığını belirterek bu ilginç hastalığın etkilerini açıkladı.

İLK CİNSEL DENEYİMİNDE BİR FARKLILIK OLDUĞUNU ANLADI

Avustralyalı kadın gençliğinde genital bölgesinde bir şeylerin "yanlış" olduğunu fark ettiğini çünkü erkek arkadaşının penisinin ilk kez seks yapmaya çalıştıklarında "sürekli duvara çarptığını" söyleyerek şunları belirtti:

"Ondan sonra çok uzun süre seksten kaçındım. Erkekler ne yaptıklarını bilmiyorlardı ve sonunda penislerini üretrama çarpıyorlardı."

YAŞADIKLARI ENDİŞELENMESİNE NEDEN OLDU

"Seks konusunda çok fazla endişe hissettim," diyen kadın şu sözlerle devam etti:

"O zamanlar sadece babamla yaşıyordum, bu yüzden gidip özel olarak sorabileceğim kimsem yoktu.

Google söz konusu bile değildi. Uzak bir çiftlikte yaşıyordum ve kelimenin tam anlamıyla sadece çevirmeli bağlantımız vardı, bu yüzden semptomlarımı internetten arayamadım."

İNSANLAR HASTALIĞINI MERAK EDİYOR

Miller, "Seks işçiliğini her zaman merak etmişimdir ve bazen başka erkekler de işin içindedir," dedi.

“Gerçekten hile yapmak gibi gelmiyor. İş için bir vajinam, oyun için başka bir vajinam var. "İnsanlar gerçekten merak ediyor," diye açıkladı. “İki vajinam olduğu gerçeğini seviyorlar."

HASTALIĞI HAKKINDA FARKINDALIK YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Miller, OnlyFans'ın kendisine uterus didelphys hakkında "farkındalığı artırmak için" bir platform verdiğini iddia etti.

Miller, "Bununla en kötü zamanları geçiren pek çok kadın bana mesaj atıyor" dedi. "Bazıları çocuk sahibi olamıyor ki bu çok üzücü." dedi.