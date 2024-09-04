iki dağcı Alp Dağları'nda hayatını kaybetti

Kaynak: AA
iki dağcı Alp Dağları'nda hayatını kaybetti

Alp Dağları'nın Marmolada Tepesi'ne tırmanma esnasında düşen iki dağcını hayatını kaybettiği belirlendi.

İtalyan ANSA ajansının geçtiği bilgilere göre, Alp Dağları'nın Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanmak isterken düşen iki dağcının yapılan tespit sonucunda hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Dağcıların düştüğü yere gelen kurtarma ekipleri, 2 dağcınıncesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını devam ediyor.

Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.

Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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