İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi

Antalya'da polisin düzenlediği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerindeki 10 adrese uyuşturucu baskını yaptı. Helikopter destekli operasyonda Özel Harekat ekiplerinin ye de yer aldığı 100'e yakın polis katıldı. Operasyon sırasında girilen adreslerin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından önlem alındı.

Doğuyaka Mahallesi'ndeki bir binaya giren polisler, şüphelilerden kapıyı açmasını istedi. Açılmayınca polis ekipleri levye ve koçbaşı ile kapıyı kırmak için çalışma başlattı. Bu sırada evin kapısının önüne bir demir kapı yapıldığı, içeriden de demir çubuklarla sağlamlaştırıldığı görüldü. Uzun uğraş sonucu kapının kırılmasıyla evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Balkondan kaçmaya çalışan kişi de yakalandı.

Yerlerin su olduğu evde arama yapıldığı sırada polis ekiplerinin sorularına şüpheliler, 'Kapının anahtarı yok o yüzden açamadık', 'Ben şimdi geldim, evde temizlik yapıyorduk' diye cevaplar verdi.

Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında da bina dışındaki güvenlik kameralarından giriş çıkışların takip edildiği görüldü.

Operasyonda uyuşturucu, silah ve bir miktar para ele geçirilirken, toplam 6 kişi gözaltına alındı.

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