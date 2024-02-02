İki dev ülke arasında domates tartışması çıktı. Avrupa'da çiftçiler ayaklandı

Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçiler hükümetlerinin tarım politikalarına karşı protesto düzenlerken Fransa ve İspanya arasında ‘domates’ tartışması patlak verdi.

Tartışmanın ilk fitili Fransa eski Ekoloji Bakanı Segolele Royal'in hafta içinde katıldığı bir televizyon programında İspanya'da üretilen domatesler için "yenmeyen" ve "sahte organik" ifadelerini kullanmasıyla ateşlendi.

Bu açıklamaların peşinden Fransa Başbakanı Gabriel Attal, İspanya'yı "sağlıksız tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin vererek haksız rekabet yaratmakla" suçladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol tarım ürünlerine dönük eleştirilerin "temelsiz" olduğunu savundu ve eski Fransa Bakanı Royal'i "henüz deneme şansı bulamadığı domatesleri tatmaya" İspanya'ya davet edeceğini ifade etti.

Sanchez, "Tadına bakınca İspanyol domateslerinin rakipsiz olduğunu görecek" dedi.

ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Günlerdir kendi ülkelerinde ve son olarak Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasında reform yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve denetleme uygulanmasını, enflasyona göre fiyatların, maaşların yükseltilmesini talep eden ve tarladan çıkan ürünlerin katlanan fiyatlarla raflarda yer aldığını savunarak protestolar düzenleyen Fransız çiftçiler, ayrıca protestolarında İspanyol ve İtalyan ürünlerini de hedef almıştı.

İstatistiklerde, Fransa'da yıllık sebze ve meyve tüketiminin yüzde 40'ını İspanya ve İtalya'dan ithal ediliyor. Fransız çiftçiler, bu iki ülkeyi "haksız rekabetle" suçluyor.

İSPANYA’DA ÇİFTÇİ EYLEMLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Fransa'daki çiftçilere benzer nedenlerle İspanya'da da küçük çaplı protesto eylemleri başlatan çiftçiler, bugün İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas ile yaptıkları görüşmeden sonra protestolarını sürdürme kararı aldı.

Bakan Planas'ı ikna edemeyen çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya'da, 21 Şubat'ta ise başkent Madrid'de yolları traktörlerle kapatacaklarını duyurdu.