Belçikalı çiftçiler başbakanın evinin yolunu kapatarak tarım politikasını protesto etti. Türkiye'de olsa içerideydiler

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, çiftçiler başbakan Alexander De Croo'nun evinin yolunu kapattı.

Elde edilen bilgilere göre, Croo'nun Flaman Bölgesi'ndeki konutunun girişi traktörlerle kapatıldı.

Çiftçiler tarım politikalarını protesto etmek amacıyla başbakanın evinin yolunu engelledi.

De Croo daha sonra çiftçilerin sorunlarını dinledi. Polisin ise müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

Belçikalı çiftçiler, yüksek üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Hükümet ise çiftçilere destek için çalışmalar yapıyor.