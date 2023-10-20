İki genç milli yas için yarıya indirilen Türk Bayrağı'nı yeniden göndere çekti

İsrail, Gazze’de bulunan El Ehli Baptist hastanesini bombalamış ve 500’den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Olay sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye’de "3 günlük milli yas" ilan edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise iki genç, milli yas kararını doğru bulmadıkları için okullarında bulunan yarıya indirilmiş Türk bayrağını yeniden göndere çekti.

"TÜRK BAYRAĞI HER ZAMAN EN TEPEDE OLACAK"

Gençler, "Filistin halkının yanındayız ama milli yas kararı yanlış. Türk bayrağı her zaman en tepede olacak." diyerek o anları sosyal medyada paylaştı.