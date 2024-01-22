İki genç sokak ortasında bıçaklandı

Kaynak: İHA
İki genç sokak ortasında bıçaklandı
İstanbul Esenyurt’ta iki genç, çıkan kavgada sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Esenyurt’un Yenikent Mahallesi’nde kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, sokakta yürümekte olan iki gençle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iki genç bıçaklandı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren grup, yaraladıkları iki genci bir süre kovaladı, daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İki gence ilk müdahale olay yerinde yapılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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