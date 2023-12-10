İki grubun bıçaklı kavgasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki grubun bıçaklı kavgasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi 6. Yalçın Sokak’ta henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. (62) darp sonucu, M.S. (54) ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince A.S. ve M.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan M.S’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheliler A.G. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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