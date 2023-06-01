İki grup arasında kavga: 5 yaralı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, 3 kişide de darp sonucunda yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

İki grup arasında kavga: 5 yaralı

İHA’nın haberine göre, İzmir - Uşak Kara Yolu üzerinde Uşak Üniversitesi yakınlarında bir benzinlik içerisinde bulunan ofiste henüz bilinmeyen bir sebepten 2 grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların çekilmesiyle 2 kişi vurularak, 3 kişi de darp sonucunda yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vurulan A.P. ve M.P.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 3 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken olay sonrasında firar eden 1 kişi için de arama çalışması başlatıldı

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
İstanbul'da ekmeğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu fiyatı şok edecek Ekonomi
İstanbul'da ekmeğe dev zam geliyor. Tarih belli oldu fiyatı şok edecek
Ev arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir Güncel
Ev arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler Güncel
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti Dünya
Hindistan'ın şiddet olayları: Ölenlerin sayısı 80'i geçti
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı Yaşam
Sokakta başlayan kavga hastanede de devam etti: 14 yaralı
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü Yaşam
Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü