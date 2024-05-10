Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Karabük’te uyuşturucu operasyonu
Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

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Yapılan istihbarı ve saha faaliyetleri neticesinde gerçekleşen operasyon kapsamında A.D adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 21,5 gram metamfetamin maddesi, 6,82 gram bonzai ve cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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