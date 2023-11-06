İki husumetlisini bacağından vurdu

Düzce'de Nihat Ö. (45), husumetli olduğu Mustafa K. (48) ve Kamil N.'yi (35) tabancayla bacaklarından vurup, kaçtı.

KAYNAK: DHA
İki husumetlisini bacağından vurdu

Olay, saat 20.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Çarşısı'nda bir iş yerinde meydana geldi. Nihat Ö., husumetli olduğu Mustafa K. ve Kamil N. ile bir iş yerinde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nihat Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Mustafa K. ve Kamil N.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulanmadığı öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan Nihat Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

iki-husumetlisini-bacagindan-vurdu-4486-dhaphoto1.jpg

iki-husumetlisini-bacagindan-vurdu-4486-dhaphoto2.jpg

iki-husumetlisini-bacagindan-vurdu-4486-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Bir kırmızı kart bir tuhaf penaltı! Rizespor Antep sofrasından aç kalktı. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Bir kırmızı kart bir tuhaf penaltı! Rizespor Antep sofrasından aç kalktı. Turgay Beşyıldız yazdı
İncirlik Üssü'nde İsrail'i protesto edenlerin saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracı Gündem
İncirlik Üssü'nde İsrail'i protesto edenlerin saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracı
Antika halı hırsızları yakalanıp, tutuklandı Gündem
Antika halı hırsızları yakalanıp, tutuklandı
Çocuğa istismar iddiasıyla 2'nci kez gözaltına alınan eski muhtara elektronik kelepçeli ev hapsi Gündem
Çocuğa istismar iddiasıyla 2'nci kez gözaltına alınan eski muhtara elektronik kelepçeli ev hapsi
İzmir'de okul binası, yıkımı sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yattı Gündem
İzmir'de okul binası, yıkımı sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yattı
İklim aktivistleri, ‘Aynadaki Venüs’ tablosuna çekiçle saldırdı Gündem
İklim aktivistleri, ‘Aynadaki Venüs’ tablosuna çekiçle saldırdı