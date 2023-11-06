İki husumetlisini bacağından vurdu

Olay, saat 20.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Çarşısı'nda bir iş yerinde meydana geldi. Nihat Ö., husumetli olduğu Mustafa K. ve Kamil N. ile bir iş yerinde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nihat Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Mustafa K. ve Kamil N.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulanmadığı öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan Nihat Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.