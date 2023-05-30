İki ilçeyi soyan hırsızlar kamera kayıtlarından yakayı ele verdi

İstanbul'da girdikleri ev ve işyerlerinden bilgisayar çalan biri kadın 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

İki ilçeyi soyan hırsızlar kamera kayıtlarından yakayı ele verdi

Kağıthane ve Şişli'de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iyi giyimli olan şüpheli kadının, girdiği dükkanda masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtığını gördü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kimliği tespit edilen şüpheli ve suç ortağı gözaltına alındı. Şüpheli Arzu Y. (24) ile Mustafa Y.'nin (27) sorgusu yapıldı. Arzu Y.'nin daha önceden 30, Mustafa Y.'nin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüphelinin Kağıthane ve Şişli'deki 7 iş yeri ve 2 evden daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken son işlerinde çaldıkları bilgisayar sahibine teslim edildi.

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