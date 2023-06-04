Küvette yakalanan yağmacıya meydan dayağı! ‘Beni bırakın’ diye yalvardı

Adana’da depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelisi, çevrede nöbet tutan daire sahipleri tarafından saklandığı banyonun küvetinde yakalanıp, sopa ve tekmelerle dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küvette yakalanan yağmacıya meydan dayağı! ‘Beni bırakın’ diye yalvardı

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaya farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere ve plastik doğrama gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Dün gece 2 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerden biri çevrede bekleyenleri fark edip kaçtı, diğeri ise bir daireye girdi. Apartmanda oturanlar dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü. Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

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(Kaynak: DHA)

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