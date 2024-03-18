Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun trajik ölümleriyle bağlantılı olarak tanınan Uygun, uzun süredir hapishanede bulunduğu biliniyor.
Aleyna Çakır, gerçek adıyla Sema Esen, 2020 yılının Haziran ayında Ankara’daki evinde hayatını kaybetmiş, boynunda bir iple bulundu.
Bu olayın ardından, sosyal medyada yayılan görüntülerde Uygun’un Esen’e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Ümitcan Uygun, üst üste işlenen kadın cinayetleriyle Türkiye’nin dikkatini çekmiş ve son görüntüsüyle yeniden gündeme gelmişti.
Uygun hakkında, Esen’in evine izinsiz girdiği gerekçesiyle dava açılmış, ancak “hakaret ve basit yaralama” suçlarından dava açılmamıştı.
Ayrıca, Uygun’un annesi de ifade vermeden önce ormanlık bir alanda vurularak ölü bulunmuştu.
Esra Hankulu ise 2021 yılının Ağustos ayında evinde ölü olarak bulunmuş, Uygun’un o gece Hankulu ile birlikte olduğu belirlenmişti.
Bu olayın ardından Uygun, ağır yaralama suçundan on yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Son zamanlarda yaşanan bu korkunç olaylarla anılan Ümitcan Uygun’un hapishanedeki güncel durumu kamuoyuna yansımıştı.
İşte, hapishanede geçirdiği aylar sonrasında Uygun’un son fotoğrafı…