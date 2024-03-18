Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı

Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Ümitcan Uygun, üst üste işlenen kadın cinayetleriyle Türkiye’nin dikkatini çekmiş ve son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 1

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun trajik ölümleriyle bağlantılı olarak tanınan Uygun, uzun süredir hapishanede bulunduğu biliniyor.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 2

Aleyna Çakır, gerçek adıyla Sema Esen, 2020 yılının Haziran ayında Ankara’daki evinde hayatını kaybetmiş, boynunda bir iple bulundu.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 3

Bu olayın ardından, sosyal medyada yayılan görüntülerde Uygun’un Esen’e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 4

Ümitcan Uygun, üst üste işlenen kadın cinayetleriyle Türkiye’nin dikkatini çekmiş ve son görüntüsüyle yeniden gündeme gelmişti.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 5

Uygun hakkında, Esen’in evine izinsiz girdiği gerekçesiyle dava açılmış, ancak “hakaret ve basit yaralama” suçlarından dava açılmamıştı.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 6

Ayrıca, Uygun’un annesi de ifade vermeden önce ormanlık bir alanda vurularak ölü bulunmuştu.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 7

Esra Hankulu ise 2021 yılının Ağustos ayında evinde ölü olarak bulunmuş, Uygun’un o gece Hankulu ile birlikte olduğu belirlenmişti.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 8

Bu olayın ardından Uygun, ağır yaralama suçundan on yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 9

Son zamanlarda yaşanan bu korkunç olaylarla anılan Ümitcan Uygun’un hapishanedeki güncel durumu kamuoyuna yansımıştı.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 10

Ayrıca, Uygun’un annesi de ifade vermeden önce ormanlık bir alanda vurularak ölü bulunmuştu.

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Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı 11

İşte, hapishanede geçirdiği aylar sonrasında Uygun’un son fotoğrafı…

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