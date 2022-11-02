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  • İki kaplumbağayı birbirine asma kilitle böyle zincirlediler. Bunu yapan insan olabilir mi

İki kaplumbağayı birbirine asma kilitle böyle zincirlediler. Bunu yapan insan olabilir mi

Hayvan istismar vakaları insan oğlunun ne kadar sapkın olabileceğini ispatladı. Kaplumbağaları asma kilitle birbirine bağlamaları ile daha da belirginleştirdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 22:41
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İki kaplumbağayı birbirine asma kilitle böyle zincirlediler. Bunu yapan insan olabilir mi

İki kaplumbağayı birbirine asma kilitle böyle zincirlediler. Bunu yapan insan olabilir mi
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Kanarya Adaları'nda Tenerife’de sahilde yürüyen bir çift gördükleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Kabukları delinmiş iki kaplumbağa ve onları birbirine bağlayan asma kilitli bir zincir.

Evet yanlış görmüyorsunuz. Asma kilit ve zincirle birbirine bağlanmışlar.

 

 

Büyük kaplumbağa, durumu çok ciddi olan küçük kaplumbağayı sürüklediği görüntüler “Bunu yapan insan olabilir mi?” sorusunu akla getirdi.

Aç ve susuz kalan kaplumbağalar Cabildo Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi ekibine teslim edildi.

Zincirden kurtarılan kaplumbağalardan büyük olanın durumu iyi olmasına rağmen küçük kaplumbağa ne yazık ki hayatını kaybetti.

BU DURUM İLK DEĞİL

Zincirlenmiş kaplumbağa vakasını ilk olmadığı zaman zaman sahillerde bu duruma rastlanıldığı açıklandı.

Bu vakadan önce ise Miami'de benzer bir durumda iki örnek ortaya çıkmıştı.

Vakaların birbirine çok benzemesi, bunun bir ritüel olabileceğini düşündürdü.

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