İki kardeş tartıştı. Biri hastaneye, biri polis merkezine

Olay, öğleden sonra 14.30 civarında Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Aynı evi paylaşan iki kardeş arasında nedeni belirsiz bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Oğuzhan K., mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak kardeşi Kutay K.'yi göğsünden yaraladı. Apartman sakinlerinin duyduğu kavga sesleri üzerine polis ve 112 acil servis ekipleri haberdar edildi. Ağır yaralı olarak bulunan Kutay K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kutay K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kardeşini bıçaklayan Oğuzhan K., olay yerinde kullanılan bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.