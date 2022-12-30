İki katlı bina alev alev yandı  

Yangın, Sinanoğlu Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 4 araç ve 10 personel ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)