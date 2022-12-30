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İki katlı bina alev alev yandı  

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde iki katlı bina alevlere teslim oldu. Binanın alev alev yandığı anlar saniye saniye kaydedildi.   

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:08
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İki katlı bina alev alev yandı  

İki katlı bina alev alev yandı  
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Yangın, Sinanoğlu Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 4 araç ve 10 personel ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)                                

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