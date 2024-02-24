İki katlı evde çıkan yangını söndürmek için ekipler yoğun mesai harcadı

Kaynak: İHA
İki katlı evde çıkan yangını söndürmek için ekipler yoğun mesai harcadı
Edirne Uzunköprü ilçesinde üç katlı bir evin en üst kadında başlayan yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde söndürülebildi.

Olay, Atatürk Mahallesi Altın Sokak üzerinde yaşandı. Evin üçüncü katındaki mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmaları neticesi yangını kontrol altına almayı başardı.

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Diğer taraftan, bölgeye sevk edilen Tredaş ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına binanın elektriklerini keserek tedbir aldı. Evde can kaybı ve yaralanın gerçekleşmemesi ise sevindiren haber oldu.

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Çıkan yangında ev ağır maddi hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başladı.

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