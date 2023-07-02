İki kişinin öldüğü havalimanı saldırısının gizemi çözüldü

Moldova’daki Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda etrafa ateş açarak 2 kişiyi öldüren ve Moldova'ya Türkiye'den giden saldırganın, Tacikistan’da insan kaçırma suçundan arandığı ortaya çıktı.

İki kişinin öldüğü havalimanı saldırısının gizemi çözüldü

(İHA) Moldova hükümeti tarafından yapılan açıklamada Moldava’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye alınmaması sonucu silahlı saldırı düzenleyen şahsın Tacikistan’da bir banka memurunu kaçırma suçuyla arandığı belirtildi.

Saldırganın ise 10 kurşunla vurulduğu ve ameliyat edildiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN GELMİŞTİ

Saldırı nedeniyle tüm uçuşları askıya alınan Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ise normal uçuşlara devam ettiği aktarıldı.

Tacikistan uyruklu 42 yaşındaki saldırganın Moldova’yı ne için ziyaret ettiği ise belirsizliğini koruyor.

Moldova’da dün Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’den gelen Tacikistan uyruklu 42 yaşındaki bir kişi, ülkeye alınmaması nedeniyle polisin silahına el koyarak ateş açmış, saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanmıştı.

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