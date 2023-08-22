İki kolunu kazada kaybeden Avcılar Belediye Başkanı üçüncü kez boğazı yüzerek geçti

Her sene binlerce yüzücünün iki kıtayı birleştirdiği İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı.

18 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik zorlu parkuru yüzerek geçen isimlerden oldu.

Daha önce iki kez İstanbul Boğazı’nı geçen Hançerli geçtiğimiz yıl Çanakkale Boğazı’nı da yüzerek geçmişti.

"BİZLER ZORLUKLARI MUTLAKA AŞACAĞIZ"

Bu yıl 3. kez yarışmaya katılan Hançerli, "İki kıta, bir yarış. Dünyanın iki kıta arasında gerçekleşen tek yarışı. Boğaz yarışını üçüncü defa üst üste geçmeyi başardım. Tabii ki heyecanlı ve mutluyum. Zorlu oldu ama güzel oldu. Elbette fırsat oldukça katılmaya devam edeceğim. Harika bir organizasyon. Tüm dünya burada yarışmak istiyor. Burası İstanbul ve bu boğazda yüzebilme olanağı olduğu için çok mutluyum. Üçüncü defa geçmiş olmak ayrı bir gurur. Azim olduğunda, vazgeçmediğinizde ve çalıştığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Biz bunu gösterdik. Zorluklar hayatta hep olacak. Bizler o zorlukları mutlaka aşacağız. Bu da öyle bir yarıştı" dedi.