İki malzemeli kolay kek tarifi

MALZEMELER:

- 4 adet yumurta

- 200 gram fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle yumurtaları bir karıştırma kabına alın ve mikserle yüksek devirle iyice köpürtün. Yumurtalar beyaz bir renk alana kadar çırpın. Oda sıcaklığındaki fıstık ezmesini ayrı bir karıştırma kabına koyun ve içine çırptığınız yumurtaları azar azar ekleyin.

Yumurtalarla fıstık ezmesini karıştırırken spatula veya tahta bir kaşık kullanın. Hazırlanan karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltın ve üzerine spatulayla düzeltin.

Kekinizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığını atması için biraz bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…